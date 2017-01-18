HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Huzurevi'nde kalmakta olan bir genç gece yarısı asansöre binmek isterken bir anlık dalgınlıktan dolayı elini asansörle duvar arasına sıkıştırdı. Gencin yardım çığlıklarını duyan yurt görevlileri asansörün olduğu bölgeye gittiğinde asansöre eli sıkışan genci gördü. Olay yerine çağırılan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından eli sıkışan genci kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan genç tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.