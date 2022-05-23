Asansörle birlikte yere çakıldı! Ayaklarından yaralandı



Haber: Ceylan Beykoz

Olay, Sağlık Mahallesi Seda Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket Ural (71), sağlık sorunları sebebiyle merdivenleri kullanamadığı için evinin dış cephesine yük asansörü yaptırdı. Ural, asansörle aşağı inmek istediği sırada halatı kopan asansörle birlikte yere çakıldı.

Apartmandan gelen gürültüyü duyarak olay yerine giden vatandaşlar asansör kabininin kapısını açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açarak dışarı çıkardığı Ural'ın ayaklarından yaralandığı görüldü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ural, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.