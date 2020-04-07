Asayiş Şubesinden broşürlü uyarı

Haber: C. Kutay Aykan

Corona virüsü hem dünyayı hem de ülkemizi etkisi altına almaya devam ederken diğer taraftan da önlemler de had safhaya çıkartıldı. Ülkemizde bu virüs nedeniyle vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Bu virüsün üstesinden gelebilmek için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve bağlı birimleri üzerinde uyarıcı ve bilgilendirme bulunan broşürleri Bolu pazarı ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşlara tek tek dağıttı.

Bilgilendirme broşürünün üzerinde; “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. İhtiyaçlarınız görevlilerimizce karşılanmaktadır. ALO 112 arandığında sizlere yardımcı olunacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3.150 TL idari para cezası uygulanacak. TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır. Siz değerli vatandaşlarımız evde kalın, Bolu’m evde kal. Evde kalırken, çalış, kitap oku. Oyun oyna, film izle, çiz, düşün, yemek yap, uyu, müzik dinle, dans et, şarkı söyle, ya da hiçbir şey yapma. Evde kal” uyarılı yapıldı.