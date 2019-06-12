Asayiş Şubesinden broşürlü uyarı

Haber: C. Kutay AYKAN

Son zamanlarda Türkiye genelinde artan iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçerek 81 İl Emniyet Müdürlüğüne yazılı ve görsel baskılı broşür göndererek vatandaşlarının uyarılmasını istedi.

Talep üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şehrin ana arterleri üzerinde Bolulu vatandaşlara yazı ve görselli broşür dağıtarak, 444 veya 0850 ile başlayan gelen aramalarda, vatandaşlardan kredi kartı aidatı ve kredi masraflarınızı geri alalım diyerek, banka hesap bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi isteyenlere kesinlikle vermeyin ayrıca yine sizi telefonla arayan kişilerin 1 yıl önce sağlık sigortası yaptırmayı sesli onay ile kabul ettiğinizi, belli bir miktar borcunuz olduğunu, ödemezse hakkınızda yasal işlem yapılacağını söyleyenlere kesinlikle inanmayın. Bankamatik işlemleri yaparken, hiç kimseyle paylaşmayın, tanımadığınız kişilerin yardım teklifini kabul etmeyin.

Metro ve otobüs duraklarında, Pazar yerleri ve alışveriş mağazalarında yoğun insan kalabalığı olduğu yerlerde cebinizi ve çantanızı sık sık kontrol edin. Yankesicilerin özellikle yaşlı insanları tercih ettiğini ve emeklilerin maaş günlerini takip ettiğini unutmayın. Yankesicilik, dolandırıcılık ve kapkaç gibi olaylarla karşılaştığınızda suçluların eşkali ile kullanılmışsa otonun plaka, model ve renk bilgilerini vakit geçirmeden polise bildirin.

Kapkaç mağduru olmamak için çantanızı yol tarafında taşımayın ve kaldırımların yola yakın tarafından yürümeyin. Adres sormak, para bozdurmak bahaneleriyle size yaklaşan tanımadığınız şahıslara karşı dikkatli olun. Küçük çocuklarınızı takmış oldukları bilezik, küpe ve kolye gibi süslü eşyaları ile dışarıya göndermeyin uyarılarında bulundu.