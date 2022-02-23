Asayiş Şubesinden çok güzel bir uygulama

Haber: C. Kutay Aykan

İl merkezinde bulunan okulların giriş ve çıkışları polis tarafından kontrol altına alındı. Bazı okulların dışında meydana gelen kavgaların önlenmesi, şüpheli şahısların öğrencileri rahatsız etmesi üzerine Asayiş Şubesine bağlı tüm ekipler, uygulama gerçekleştirdi.

Okulların giriş ve çıkış saatlerinde, eğitim öğretim saatlerinde okul çevrelerinde bulunan şüpheli şahıslar, okul çevresinden uzaklaştırılırken, polisler öğrencilerle bol bol sohbet edip, bilgilendirme yaptılar. Bu tür uygulamaları yerinde bulan veliler, Asayiş Şubesine bağlı çalışan polislere teşekkür ederek, polislerin caydırıcılık konusunda başarılı olduklarını dile getirdiler. Asayiş Şube yetkileri, okul giriş ve çıkışlarında uygulamaların devam edeceğini söylediler.