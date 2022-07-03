Asayiş Şubesinden “Dolandırıcılık” uyarısı

Asayiş Şubesinden “Dolandırıcılık” uyarısı Dikkat dolandırılmayın! Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İzzet Baysal Caddesi ve bankalar önünde sıra bekleyen vatandaşlara, dolandırılmaması konusunda broşür dağıtarak, birebir de bilgilendirme gerçekleştirildi. Haber: Erdal Tanrıverdi Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden ve cep telefonlarıyla, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi üzerine uyarıcı broşürler dağıttılar. Özellikle emekli vatandaşlara, ATM’lerden para çekerken, kendilerine yardım etme bahanesiyle yanaşan kişilere itibar etmemelerini, paralarını dolandırıcılara kaptırmama konusunda birebir bilgilendirme gerçekleştirdiler. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, dolandırıcıların yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Asayiş Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan, üzerinde uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Banka ve ATM önlerinde sırada bekleyen vatandaşlar birebir görülerek, dolandırıcılar konusunda uyarıldılar. Dolandırıcılar genellikle emekli ve yaşlı vatandaşları dolandırmak için çeşitli aldatıcı bahaneler uydurdukları ve kesinlikle bu kişilere inanmamalarını isteyerek, bu durumla karşılaşan kişi veya kişileri 112 Acil Servis hattına bildirmelerini istediler.