Karabük’ten çaldıkları otomobille Bolu’ya kaçan 3 hırsız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
06 Mart 2018 Salı 09:56
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Haber: Semih Baykal
Karabük’ten iddiaya göre park halindeki 78 AR 220 plakalı otomobili çalınarak Bolu’ya geldiğini tespit eden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın son olarak D-100 karayolunda seyir halinde olduğunu belirleyen başarılı polisler otomobili durdu. Polisler hemen araç içerisinde bulunan Ş.G. (58), H.G. (44) ve C.G. (40) isimli şahısları gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Otomobil ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nün otoparkına alındı. Şüpheliler, Bolu'daki işlemlerinin ardından Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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