banner133

banner101

10 Şubat 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Asayiş’ten rent a car’lara operasyon

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisleri, araç kiralama firmalarına ve günlü birlik kiralanan evlere operasyon yaptı. Operasyonlarda 2 Araç kiralama firmasına toplam 18 Bin 822 TL para cezası kesildi.

    09 Şubat 2018 Cuma 12:20
    Bu haber 1261 kez okundu
    Asayiş’ten rent a car’lara operasyon

    Haber: Semih Baykal

    İlimizde faaliyet gösteren Araç Kiralama Firmalarına (rent a car ) yönelik Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Toplam 45 Araç kiralama firmasına yapılan operasyonlarda, 1 firma yetkilisine KABİS’e ( Emniyet-Kiralık Araç Bildirim Sistemi ) kayıt olmadan araç kiralama işi yaptığından 12.548 TL, diğer bir firma yetkilisine de KABİS’e kayıt olup veri girişi yapmadan araç kiralama işi yaptığından 6.274 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca ekipler, Günübirlik kiralanan evlere de operasyon düzenledi. Toplam 48 ayrı daireyi kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Emniyet, Müdürlüğü, Asayiş, Şube

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Okuma Köşesi”nde Okuyarak Şarjzlanmak mı? …
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OLUR MU?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Basın düşmanları
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANADOLU UYGARLIĞI
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 1,91
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Do you speak english?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOCUĞUNUZUN AZİZ SANCAR GİBİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ AL LAH’A ÖĞRETİLEN DİN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir EN AĞIR YÜK
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129