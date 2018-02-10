Haber: Semih Baykal

İlimizde faaliyet gösteren Araç Kiralama Firmalarına (rent a car ) yönelik Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Toplam 45 Araç kiralama firmasına yapılan operasyonlarda, 1 firma yetkilisine KABİS’e ( Emniyet-Kiralık Araç Bildirim Sistemi ) kayıt olmadan araç kiralama işi yaptığından 12.548 TL, diğer bir firma yetkilisine de KABİS’e kayıt olup veri girişi yapmadan araç kiralama işi yaptığından 6.274 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca ekipler, Günübirlik kiralanan evlere de operasyon düzenledi. Toplam 48 ayrı daireyi kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadı.



