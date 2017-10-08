Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 26/07/2017 – 05/10/2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ve müdahale edilen olaylarda 19 (on dokuz) adet kurusıkı tabanca, 4 (dört) adet av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen kurusıkı tabancaların 5729 sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun doğrultusunda mülkiyeti kamuya geçirilmiş, 17.366 TL İdari Yaptırım Cezası uygulandı. 2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda 4 (dört) adet tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirilerek 2000 TL İdari Yaptırım Cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarına arasızlık devam edeceğini ve vatandaşlardan gelen öner, şikayet ve ihbarların gecikmesizin değerlendirmeye alındığını açıkladı.