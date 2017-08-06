Haber: Semih Baykal

Anıtkabirde gerçekleştirilen törene Mengen Belediye Başkanı ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan BULUT, Komite Üyeleri, Federasyon ve Dernek Temsilcileri, Otel ve Restoranlarda çalışıp İlçemizi en iyi şekilde temsil eden çok sayıda Aşçımız katıldı. Tören Atatürk’ün huzurunda saygı duruşuyla başladı. Mozole’ye çelenk koyulmasının ardından Belediye Başkanımız ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan Bulut Şeref Defterine şunları yazdı ; Büyük ATATÜRK, 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 32. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali öncesinde; aşçılığı ata mesleği olarak benimsemiş, dünyaca ünlü aşçılar yetiştiren Mengen´imizi ve aşçılarımızı temsilen bir kez daha huzurunuzda olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önderliğinizin değerinin farkında, düşüncelerinizin takipçisi, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarakyüksek huzurunuzda; size bağlılığımızla, minnet duygularımızla ve saygıyla eğiliyoruz.