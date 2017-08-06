banner133

banner128

banner101

06 Ağustos 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Aşçılar Ata’nın huzurunda

    Bu yıl 32.’si düzenlenecek olan Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’ne sayılı günler kala Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Anıtkabire giderek ATA’mızı ziyarette bulundu.

    06 Ağustos 2017 Pazar 12:23
    Bu haber 34 kez okundu
    Aşçılar Ata’nın huzurunda

     Haber: Semih Baykal

       Anıtkabirde gerçekleştirilen törene Mengen Belediye Başkanı  ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan BULUT, Komite Üyeleri, Federasyon ve Dernek Temsilcileri, Otel ve Restoranlarda çalışıp İlçemizi en iyi şekilde temsil eden çok sayıda Aşçımız katıldı. Tören Atatürk’ün huzurunda saygı duruşuyla başladı.  Mozole’ye çelenk koyulmasının ardından  Belediye Başkanımız ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan Bulut Şeref Defterine şunları yazdı ; Büyük ATATÜRK, 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 32. Uluslararası Mengen  Aşçılık ve Turizm Festivali öncesinde; aşçılığı ata mesleği olarak benimsemiş,  dünyaca ünlü aşçılar yetiştiren Mengen´imizi ve aşçılarımızı temsilen bir kez daha huzurunuzda olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önderliğinizin değerinin farkında, düşüncelerinizin takipçisi, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarakyüksek huzurunuzda; size bağlılığımızla, minnet duygularımızla ve saygıyla eğiliyoruz.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, 32.’si, Düzenlenecek, Olan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( VI )
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu AKLINDA BİR ŞEY YOKSA YÜREĞİNE BAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Kimse yorulmamış ki
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TELEVİZYONUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Kayseri”li “OZAN YUSUF KARABUDAK”Usta’dan Bolululara(2)…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Çifte Ceza
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124