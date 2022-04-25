Aşçılar Diyarında büyük iftar

Haber: S. Özge Yücel

Bu yıl artık ilçelerde de toplu iftarlar düzenlemeye başlayan Bolu Belediyesi, Mudurnu ve Göynük’ün ardından dün akşam da Aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesinde Mengen Belediyesi ile ortak iftar programı düzenledi.

İFTARA YAKLAŞIK 1250 KİŞİ KATILDI

Tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde gerçekleşen ve Semazen gösterilerinin de yapıldığı Atatürk Caddesi’ndeki iftara Mengen halkı ile il ve ilçe protokol yoğun ilgi gösterdi. Aralarında CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen İlçe Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, eski Bolu Belediye Başkanı Necdet Gören, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’ın da bulunduğu yaklaşık 1250 kişi, açık havada hep birlikte oruç açtı.

BULUT’TAN BAŞKAN ÖZCAN’A TEŞEKKÜR

İftarın ardından alanda kurulan platforma çıkan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın her zaman Mengen’in yanında olduğunu ve önemli desteklerde bulunduğunu söyleyip, teşekkürlerini sundu ve hediye takdim etti. Bulut’tan hediyesini alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Mengen’in kendisi için özel olduğunu belirterek, Mengen ve Mengenlilerin hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.