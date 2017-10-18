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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Aşçılar kan verdi

    AİBÜ, Mengen Aşçılık Meslek ve Gastronomi Yüksek Okulu öğrencileri Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Düzenlenen kan bağışı kampanyasına 79 öğrenci ve kurum personeli kan vermek için müracaat etti.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 10:41
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    Aşçılar kan verdi
    Foto galeriye git Haber; Aysun Beykoz

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencileri ve personeli, Türk Kızılayı Mengen Şubesi ve Düzce Kızılay Kan Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası kapsamında okulda kan bağışı istasyonu kuruldu. Kan bağış istasyonuna gelen öğrenciler, öğretim üyeleri ve okul yöneticileri kan bağışında bulundu. Gün boyu devam eden kan bağış kampanyası kapsamında 59 kişi kan verdi. Türk Kızılay'ı Mengen Şube Başkanı Ramazan Çakıcı bir günde 18'i bayan olmak üzere toplam 59 kişinin kan bağışladığını ifade ederek, "Ayrıca uygun olmayan 20 donörden kan alamadık. Kampanyalarımız sürecek. Kampanyamıza katılım sağlayan üniversite yöneticileri ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Mengen, Aşçılık, Meslek, Gastronomi

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