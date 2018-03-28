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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • Aşçılar Mengen’i Avrupa'da temsil ettiler

    Mengen Aşçıları Avrupa’da adlı projeyle İspanya ve Çek Cumhuriyeti’ne giderek mutfak kültürü eğitimi alan Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Okul Müdürü Abdurrahman Elarslan ve Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i makamında ziyaret ettiler.

    28 Mart 2018 Çarşamba 10:56
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    Aşçılar Mengen’i Avrupa'da temsil ettiler

    Haber: Ceylan Beykoz

    Okul öğretmenleri ve öğrencilerle tanışan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okul öğrencilerinin proje kapsamında yaptığı faaliyetlerini konuştu. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, turizm okulu öğrencilerin yabancı dile önem vermeleri gerektiğinin altını çizerek “ Ülkemiz hem kültür hem de turizm alanında çok zengin, turizme elverişli bir coğrafyamız var. Turizmde son yıllarda önemli bir ilerleme kaydettik ama bu yeterli değil onun için tanıtımımızı daha iyi yapmalıyız. Ülkemizin turist hedefi 40 milyon ama potansiyelimizin bu rakamlardan çok daha iyi diye düşünüyorum. Ülkemizi tanıtmamız gerekiyor ve bunu yaparken yemek kültürümüzün zenginliğini kullanmamız gerekiyor. Türkiye turizme ciddi yatırımlar yapıyor. Bizim öğrencilerimizden beklentimiz çok iyi eğitim alarak mesleğinizde başarılı olup ülkemizi tanıtmanız. Mengen Aşçılık Okulu bir marka olmuş, marka olmak zordur ama bu markayı korumak daha zordur. Biz sizlere inanıyoruz. Başarıyı yakalamamızda projelerin önemini biliyoruz” diye konuştu. Erasmus projesi kapsamında İspanya ve Çek Cumhuriyetine giden 11. ve 12. sınıf öğrencileri, “Hem kültürel geziler yaptık hem de mutfak eğitimlerine katıldık. Yöresel yemekleri tanıdık. Gezdiğimiz ülkelerin mutfak kültürünü yakından tanıdık. Yabancı ülkelerde Mengen ve Bolu’nun aşçılığını en iyi şekilde temsil ettik. Avrupa’da çalışan şeflerin süzgecinden geçerek başarılı aşçıların iş disiplinini gördük. Bu tecrübeyle özgüven kazandık, gelişimin sınırının olmadığını, başarı için çaba sarf etmek gerektiğini anladık.” şeklinde düşüncelerini dile getirdiler. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğrencileri projedeki çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Aşçıları, Avrupa’da, Adlı, Projeyle

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