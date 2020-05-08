Aşçılık Festivalini kovid-19 vurdu

Haber: N. Halid Altundal

35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ikinci toplantısını Belediye Başkanı ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı Turhan Bulut’un Başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhuriyet Şehir Parkı Park Kafede yapılan toplantıya Kaymakamlık Makamı Temsilcisi ve Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Elarslan, Belediye Encümeni Temsilcisi Ferhat Şentürk, Belediye Meclisi Temsilcisi Tamer Öksüz, Belediye Temsilcisi Ünsal Karabostan, BAİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Osman Çavuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcisi Burhan Eröz, Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisi Hakkı Yavuz, Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Bilal Cantürk, ULAF Başkanı Melik Altundağ, ASOMDER Başkanı Levent Demirçakmak ve TAFED temsilcisi Mustafa Erol katıldı.

Toplantıda tüm dünyayı etkisi altına ve ülkemizde de yayılan koroanvirüsün hazırlık çalışmalarını da olumsuz yönde etkilediğine değinildi. Bu yıl 22-23 Ağustos 2020’de yapılması planlanan 35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığı açısından 2021 yılına ertelenmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca üyelerden gelen önerilerde konu ile ilgili aşçı dernek ve federasyonlarından oluşacak bir komisyon marifeti ile bu yıl yapılması ertelenen festival tarihine kadar sosyal medya üzerinden çeşitli mutfak - yemek etkinliklerinin yapılmasıyla ilgili komisyon kurulması kararlaştırıldı.