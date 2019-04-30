ASEM öğrencileri asayiş uygulamasında

Haber: Esra Öztürk

Hafta sonu yerli ve yabancı turist akınına uğrayan ilimiz Gölcük ve Abant Tabiat Parklarında Bolu İl Jandarma Komutanlığınca asayiş uygulaması yapıldı. Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) öğrencilerinin de katıldığı asayiş uygulamasında Jandarma ekipleri Milli Parkları ziyaret eden vatandaşlara GBT sorgulaması yaptı.

Hem Astsubay Eğitim Merkezinde eğitim gören astsubaylara bire bir eğitim vermek hem de tabiat merkezlerinde uygulama yapmak amacıyla gerçekleşen denetimlerde bilgiler verildi. Bu tür uygulamalara astsubay öğrencilerinin de katılması, geleceğe yönelik çalışmalara da örnek oldu.

Tabiat merkezlerimizin başında gelen Abant ve Gölcük’te yapılması aynı zamanda yerli ve yabancı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından, önem arz etti. Jandarma yetkilileri bu tür uygulamaların özellikle hafta sonları daha da arttırılacağını söylediler.