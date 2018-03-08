Haber: Semih Baykal

Türk Tarihinin kahraman kadın figürleri ile terörle mücadele de ve 15 Temmuz hain saldırısında şehit olan kahraman kadın asker ve polislerimizin tanıtıldığı sergide ayrıca Tomris Han, Nene Hatun, Kara Fatma’da yer aldı. Asenalar, vahşice saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Özgecan Aslan ve kadına şiddet görsellerine de yer verildi. Sergiye vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterildi.

“TÜRK KADINININ TOPLUMDAKİ YERİNİ, İNSANLARA GÖSTERMEK”

Sergide konuşan Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı Asena Birim Başkanı İrem Akça; “Ülkü ocakları Asena birimi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebeti ocak önünde sergimizi açmış bulunmaktayız. Sergimizi açmaktaki amacımız Türk kadınının toplumdaki yerini, Türk kültüründe kadının yerini bir nebze olsun insanlara göstermek, geçmişten günümüze gelen Türk kadın kahramanlarımızı insanlara tanıtmak, 15 Temmuz darbe girişiminde hain saldırı sonucu şehit olan 6 şehit kadın askerimiz, Mardin Midyat saldırısında PKK’lı hainlerin saldırısında şehit olan iki kadın asker şehidimiz, bir uçağın düşmesi sonucu şehit olan 12 silah arkadaşı ile beraber şehit olan Songül Yakut, Songül yakuttan bu günümüze kadar gelen tüm kadınlarımız, şehitlerimiz, kadın kahramanlarımız Özgecan Aslan, Aybüke Yalçın, Neşe Alten şehit öğretmenimiz onları bir nebze olsun Bolu halkımıza tanıtmak ve onlarında bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla sergimizi açmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

