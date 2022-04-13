Aşevi sıcak aş ulaştırmaya devam ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

Hayırseverlerin destekleri ile alınan malzemeler Belediye Aşevinde hijyenik ve titizlikle pişirilerek dağıtılıyor ve bu sıcak aştan şuanda günlük 500 aile, ortalama 2500 kişi yararlanıyor. Aşevinden alınan yemeklerin yanı sıra yaklaşık 60 haneye (yalnız yaşayan yaşlılar ve engelli vatandaşlar için) yemekler servis ediliyor.

Saat 14.00’da başlayan dağıtım 17.30 sularında sona eriyor. 500 ailenin yararlandığı sıcak aş kampanyasında ihtiyaç sahipleri, aileleriyle birlikte evde iftar ve sahur yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Menünün Gerede Belediyesi Yemekhanesi aşçıları tarafından hazırlanarak Ramazan ayından önce liste çıkartılarak hayırseverlere sunulduğu bildirildi. Hayırseverlerin belirlediği alışveriş yerinden yine yemekhane aşçıları tarafından alımlar yapılıyor. 1 günlük menüde ortalama 2200 Ekmek 250 Kg Et, 110 Kg Pirinç ve diğer malzemelerin kullanıldığı belirtildi. Bu malzemeler alındıktan sonra Aş Evi Mutfağında hijyenik ortamda pişirilen yemekler yine Aş Evine gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Toplam 4 ana menüde Tas Kebabı, Sebzeli Kebap, Etli Kuru Fasulye, Etli Nohut, Mercimek Çorbası veya Şehriye Çorbası ve Pilav çıkarken yanında yoğurt ve benzeri ikramlarda yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların ise yüzü gülmeye devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ALLAR AŞEVİNİ ZİYARET ETTİ.

Belediye Başkanı Mustafa Allar aşevinde yemek dağıtımı esnasında vatandaşlarla bir araya gelerek. Bir ihtiyaçları olup olmadığını, yemeklerden ve personelden herhangi bir şikâyetlerinin olup olmadığını sordu. Aşevinde sırada bekleyen vatandaşlar “Size ve hayırseverlere her gün dua ediyoruz. Devletimiz ve Belediyemiz var olsun. Hayırsever zenginlerimizin Allah hayırlarını kabul etsin diye dua ediyoruz” dediler. Buradaki uygulamadan, yemeklerden, personelden herhangi bir şikâyetlerinin olmadığını belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; "Gerede Belediyesi olarak her hizmeti halkımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlarımıza Ramazan öncesi verdiğimiz sefer tasları ile geliyorlar yemeklerini alıyorlar ve iftarlarını evde yapıyorlar. Şuanda günlük 500/600 ailemizin faydalandığı sıcak aş dağıtımından ortalama olarak 2500 kişi yararlanıyor. Kendi vatandaşlarımızın yanı sıra İlçemizde yaşayan Türkmen, Suriyeli, Afgan, Türki Cumhuriyetlerden gelen soydaşlarımızda bu imkândan yararlanıyor. Onlarında ihtiyaç sahibi olanla, çalışarak durumu nispeten iyi olanı ayırt ediyoruz. Savaş ve benzeri sebeplerle vatanlarından hicret etmek zorunda olan insanları da unutmamak ve yadırgamamak gerekiyor. Bu manada Gerede Halkımız paylaşımcı, yardımsever, misafirperver bir halk. Allah hepsinden razı olsun. Kendi insanımızla beraber ihtiyaç sahibi kim olursa olsun yardım etmekle mükellefiz. Bizim medeniyetimizin temeli buna dayanır. Bizim medeniyetimiz insanlara dinin nedir, milliyetin nedir diye sormayı ayıp karşılar. “Aç mısın, ihtiyacın var mı? Bu soruyu sorar. Osmanlı eğer 600 yıl dünyaya hükmettiyse bu sadece kılıçla olmamıştır. Bizde onların torunları olarak paylaşmanın, kardeşliğin gereğini yapıyoruz. Manevi duyguların yoğunlaştığı bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu vesile ile masrafları karşılayan hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum" dedi.