“Aşevimiz kurban payı ve derileri bekliyor”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Basın Sözcüsü Özdemir, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımızın bağışlarını Bolu Belediyesi Aşevi ‘ne yapabileceklerini, ayrıca bağış için Aşevi ’ne gelemeyen vatandaşlarımızın 444 26 58 numaralı ücretsiz hattı aradıkları takdirde ekiplerin adreslerinden de teslim alabileceklerini belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZIN BAĞIŞ KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Açıklamasında yapılan bağışlarla ilgili de konuşan Rasim Özdemir, “Bayramın ilk günü olmasına rağmen şu saate kadar Aşevimize yapılan bağışlar oldukça iyi oranda. Bu sebeple bağışta bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aşevimiz 4 gün boyunca 4 ekiple çalışmalarını sürdürecek. İsteyen her vatandaşımız kurban pay ve derilerini bizzat kendileri bağışta bulunabilecekleri gibi 444 26 58 numaralı ücretsiz hattımızı arayarak adreslerinden de bağışlarını aldırabilirler” dedi.