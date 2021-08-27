Asfalt çalışmalarına tam gaz devam

Haber: Okay Özcan

2021 yılına da hızlı bir giriş yapan Bolu Belediyesi’nde, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BORAZANLAR MAHALLESİ’NDE HUMMALI ÇALIŞMA

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında yol, kaldırım ve asfalt serim çalışması yapılıyor. Hummalı çalışmalar, Borazanlar Mahallesi’nde Hürriyet Caddesi’nin kuzey kısmında kalan bölgelerde yoğunlaştı.

BİRÇOK SOKAK SICAK ASFALTA KAVUŞTU

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl sıfırdan açılan birçok sokağa modern yeni kaldırımlar inşa etti. Modern taşlarla donatılan sokaklarda asfaltlama çalışmalarına da geçildi. Asfalt ekipleri, PMT ile güçlendirilen sokakların yollarına sıcak asfalt serimi yapıyor.