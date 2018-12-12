Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nden geçen su borusu öğle saatlerinde iddiaya göre fazla basınç nedeniyle patladı. Metrelerce yükselen sular, patlamanın yaşandığı yerin yakınında bulunan tek katlı evi sular altında bıraktı. Evin kapısını açtığında yükselen sularla karşılaşan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Evden bir süre çıkamayan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Patlayan su borusu nedeniyle evin yanı sıra bahçede de hasara yol açtı. Evin bahçesini kaplayan sular iş makineleriyle temizlenmeye çalışıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri patlamanın nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Patlama nedeniyle bir çok ev sahibi maddi zarara uğradı.

Sokak ortasındaki su borusu büyük bir gürültüyle patlayarak yolda 5 metre genişliğinde çukur açtı. Cemile Ozan'ın(62) yalnız yaşadığı evi su basarken, bahçesinde bulunan kümes hayvanlarının bazıları telef oldu. Hayatta kalan tavuk ve horozlar, ağaçların ve duvarların üstünde tünemek zorunda kaldı.

TSUNAMİ GİBİ

Yaşanan olayı anlatan Cemile Ozan’ın o sırada evde bulunan kız kardeşi Emine Ozan Yılmaz, “Misafirliğe gelmiştik. Ama şok olduk. Daha yeni oturmuştuk, ablam birden ‘ölüyoruz, mahvolduk’ diye bağırarak geldi. Baktık ki tsunami şeklinde sular kaynıyordu. Korkunç bir haldeydi” dedi.