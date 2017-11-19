Haber: BMA

Gerede Belediyesi, 2016 yılı içerisinde bütün mahalle cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt, kaldırım ve tretuar çalışmalarının ardından, bu yılda gelen talepler ve yapılan tespitler sonrasında ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım, tretuar çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar için tespit edilen Dayıoğlu Mahallesi Akasya Sokak ve S. M. Dayıoğlu Ortaokulu çevresinde, M. Akif Ersoy Caddesi, Fakülte Caddesi’ndeki alanlarda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asfalt ve Kilitli Parke çalışmalarımız hava şartları müsaade ettiği sürece devam edecek. Hedeflerimiz büyük. İlçemizde asfaltsız ve kilit parkesi olmayan yolumuzun kalmaması için ekip arkadaşlarım ile birlikte mücadele veriyoruz. İnşallah elimizden geldiğince çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz’’ diye konuştu.