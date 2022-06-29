Haber: C. Kutay Aykan

Merakla beklenen asgari ücrete zam toplantısı, Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı’nın katılımıyla bugün saat 14.00’te gerçekleşecek. Komisyon toplantısına katılacak olan Türk-İş, masada enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim konularını gündeme getirecek. İşverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde getirecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Yılbaşına asgari ücret zammı ile giren ve bu zam sonrası sevinen asgari ücretli vatandaşların maaşı yüzde 50 zamla 4 bin 253 TL olmuştu. Bu yıl alınan kararla birlikte asgari ücretliden vergi yükü kaldırılmıştı. Uygulanan asgari ücret zammı ve vergi muafiyeti, son 6 ay içerisinde yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle anlamını yitirdiği için vatandaş, ihtiyaç duyduğu asgari ücrete gelecek zammı merakla bekliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için belirlenecek komisyon yüzdesi yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşirse, net asgari ücret tutarı 5 bin 104 TL olacak. İşverenin maliyeti ise 7 bin 56 Tl olacak. Komisyon yüzdesi yüzde 30 olursa net asgari ücret 5 bin 529 TL olacak. İşverenin maliyeti ise 7 bin 643 TL olacak. Bu veriler ışığında asgari ücrete bir de prim desteği gelmesi bekleniyor. Şu anda yüzde 14 olarak uygulanan SGK primi işçi payı 700 Tl’ye denk geliyor. Bu tutarın bir bölümü hazine tarafından üstlenilirse asgari ücrette de direkt artış söz konusu olacak. İşçi temsilcileri bu desteğin geçici olmaması yönündeki taleplerini bugünkü toplantıda dile getirilecek.