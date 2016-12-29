Haber: Kasım ŞAHİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı bugün yapıldı. Söz konusu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2017'de tek defada 1 Ocak itibariyle iki kademeli olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet ise 2 kademeli istiyordu. İşçi kesiminden ve Türk-İş'ten gelen talep bir defaydı.

Asgari ücret 2017'de yüzde 8 olarak artış kararına bağlandı. Brüt asgari ücret 1.777 lira 50 kuruş, 1.404 lira net rakam açıklaması yapıldı. Zam ise 104 TL olarak belirlendi.