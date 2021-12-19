Asgari ücret yeterli mi? Değil mi?

Özel Haber: Ceylan Beykoz

Herkesin merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "4 bin 250 lira olarak belirlenecektir" ifadelerini kullanarak asgari ücreti resmen açıklamış oldu. Bunun üzerine bizde Bolulu hemşerilerimize yapılan zammı nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Vatandaşlarımızın çoğu yapılan zam ile bir şeyin değişmeyeceğini, enflasyon karşısında 4 bin 250 liranın eriyeceğini ifade etti.

İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

“OCAK AYINA DOĞRU ERİYİP GİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ”

Ürünlere gelen zamlar karşısında Ocak ayına doğru asgari ücretin eriyeceğini ifade eden Onur Kuş, “Asgari ücret zammı şuan için yeterli ama gün geçtikçe diğer ürünlere gelen zamlar karşısında Ocak ayına doğru eriyip gittiğini göreceğiz. Daha fazla olsaydı daha iyi olurdu ama devletimiz bunu kaldırabilir mi? O da ayrı bir soru işareti. Milletimize hayırlı olsun diyelim” diye konuştu.

“5 MİLYAR VE ÜSTÜ OLMALI BENCE”

Asgari ücretin 5 milyarın üstünde olması gerektiğini belirten Damla Bilge, “Asgari ücrete zam gelmesi bir şey ifade etmiyor. Zamlara göre ayarlamaları lazım. Ben az buluyorum. Asgari ücret 5 milyar ve üstü olmalı bence. O bile yetemeyecek” dedi.

“ZATEN YILBAŞINDAN SONRA ENFLASYON YÜKSELECEK”

Kadir Kılıç, “Asgari ücret zammı yılbaşından sonra silinecek. Asgari ücret 5 bin liranın üzerinde olmalıydı. Beklentileri karşılamıyor. Zaten yılbaşından sonra enflasyon yükselecek. Her şeye zam gelecek asgari ücret yine kaybolacak.

“ESNAF AÇISINDAN ZOR BİR DURUM”

İşletmesini daha 2 gün önce açtığını ifade eden esnaf, Dursun Öztekin, “Biz dükkanı açalı 2 gün oldu. Açtığımızın 2.günü direk 4 bin 250 oldu. Bütün her şeye zam geldi. Esnaf açısından zor bir durum. Bizi zor bir süreç bekliyor. Fiyatlar çok uçuk, un olmuş 450 lira. Asgari ücret bunun tuzu biberi oldu” dedi.

“5 BİN OLSAYDI İYİ OLURDU”

Asgari ücretin hem yeterli hem de yeterli olmadığını söyleyen Sibel Efe, “asgari ücretin yeni rakamı yeterli ama bir yandan da değil. Kiralar bir dünya para. Bence biraz daha fazla olmalıydı. 5 bin olsaydı iyi olurdu. İhtiyacı olanlarda daha iyi yaşam sağlar. İhtiyaçlarını karşılayabilirlerdi” ifadelerine yer verdi.

“ÜRÜNLERE ZAM GELMEZSE BU ASGARİ ÜCRET İYİ”

Aysun Kalaycı, “Beklentileri karşıladı ama diğer zamlar ne olacak? Benzine, yağa, şekere her şeye zam geldi. Ürünlere zam gelmezse bu asgari ücret iyi. Asgari ücretin şuan ki rakamı iyi biraz daha yüksek olsa, sağlık personeli olsun kamu personeli olsun, beklenti içine girecekler o zaman da iyi olmaz” diye konuştu.

“KISA SÜRE İÇERİSİNDE ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Emin Telli, “İlk bakışta memnumun ama enflasyondaki bu artış nedeniyle kısa süre içerisinde eskisinden daha kötü olacağını düşünüyorum. Biraz endişeliyim” şeklinde konuştu.

“GEÇİNEMİYORUZ BİR DE ZAM VERDİLER GÜYA”

İsmini vermek istemeyen vatandaş, “Hiçbir şey düşünmüyorum. Geçinemiyoruz bir de zam verdiler güya. Bence 5 bin 200’ün altına düşmemeliydi” dedi.