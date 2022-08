Asgari ücretli vatandaşlara Bakan Kurum’dan taksitli ev müjdesi

Asgari ücretli vatandaşların emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışları nedeniyle ev sahibi olamaması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili ilgilendiren Büyük Sosyal Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konut projesinde istifade edeceklerini belirterek, "alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu.

KOTA BELİRLENECEK

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

Bakan Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz. Hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

UCUZ ARAZİLER SATIŞA ÇIKACAK

Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz” dedi.