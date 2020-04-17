Aşı bulundu mu?

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan için tarih vermişti. Aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ovalı'dan, Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi: "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık, ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"

Dornaz alfa, DNA'yı seçici bir şekilde parçalayan bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'in ( rhDNaz ) yüksek derecede saflaştırılmış bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar. Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır.

Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Piyasadaki fiyatı yaklaşık 2 bin 800 lira olan ilacın çok etkili olduğunu tespit ettiklerini belirten Ovalı, ilacın vakit kaybetmeden hastaların tedavisinde kullanılması gerektiğini belirtti.