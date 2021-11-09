Aşı çalışmalarına katıldı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu genelinde aşılama çalışmalarını sürdüren İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından gerçekleştirilen, farklı etkinliklerde ve mahallelerde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Salıbeyler Mahallesi’nde COVİD-19 aşı ve genel sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Çalışmalara AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da eşlik ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Aydın’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Aydın yaptığı açıklamada, “Sağlık İl Müdürlüğü’müzün himayesinde gerçekleştirilen aşı ve genel sağlık bilgilendirmesi bugün Salıbeyler Mahalle’mizde! Bizler de tabii ki komşularımızla bir aradayız. Kıymetli sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkürler!” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 13:58