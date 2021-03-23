Aşı çocuklarda güvenli         

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı açıklamada, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti. Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi. Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın Mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

ÜLKEMİZDE DE SİNOVAC AŞISI YAPILIYOR

Halen ülkemizde de Sinovac’ın CoronaVac aşısı uygulanıyor. Ülkemizde bugüne kadar toplam 13 milyon 600 binden fazla aşı yapıldı. Toplam aşının 8 milyondan fazlası 1. doz olarak uygulanırken 5 milyon 500 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise 78 binden fazla aşı yapılırken bu aşıların 45 bin 200’den fazlası 1.doz, 32 bin 900’den fazlası ise 2.doz olarak uygulandı.