Aşı dolandırıcılarına dikkat! ‘İhbar edin’

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken aşı dolandırıcıları da artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahretitn Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları aşı dolandırıcılarına karşı uyardı.

Bakan Koca açıklamasında, “Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin” ifadelerine yer verdi.