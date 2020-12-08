Aşı dolandırıcılığına dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınının etkisini artırdığı ülkemizde alınan tedbirler ile mücadele aralıksız sürdürülüyor. Bir yandan mücadele devam ederken öte yandan da salgından korunmak için gerek ülkemizde geliştirilen gerekse yurt dışı kaynaklı geliştirilen aşılarla ilgili de Sağlık Bakanlığı tarafından girişimlere devam ediliyor. Son dönemde dolandırıcıların yeni yöntemi de aşı oldu. Oltalama yöntemiyle vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar ‘aşı randevusu’ bahanesiyle kişisel bilgileri ele geçiriyor. Artan dolandırıcılık olayları sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Bakanlığın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan yapılan açıklamada, “Telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ mesajlarına veya sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır” ifadelerine yer verildi.