Aşı ikna ekibi kuruldu

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanlığı, sıraları gelmesine rağmen aşı olmak istemeyenlerin ikna edilmesi için ekip kurdu. Aile hekimlerinin koordinesinde yürütülecek çalışmalarda, aşı olmak istemeyenlere aşı olmama nedenleri sorulacak ve aşının etkinliğiyle ilgili bilgi verilecek. Koronavirüse karşı toplum bağışıklığını sağlamakta aşılama büyük önem taşırken, kurulan aşı ikna ekibi ile birlikte aşı yaptırma oranlarının artırılması amaçlanıyor. İl Sağlık Müdürlüklerinden aile hekimlerine gönderilen yazıyla birlikte aşı sırası geldiği halde olmayanlar ile iletişim kurulması istendi. Bu yazı kapsamında, aile hekimleri bu kişilerle iletişime geçecek ve aşılarını yaptırmayanlara nedenini soracak. Akabinde, aşı konusunda çekincesi olan vatandaşlara aşının faydaları ve virüs üzerindeki etkinliği konusunda bilgiler verip, tavsiyelerde bulunacak. Bu çalışma ile birlikte toplumda aşı olanların oranının artırılması amaçlanıyor. Aşılamada şuan 60 yaş üzeri vatandaşların eşleriyle birlikte aşılanma çalışmaları devam ediyor.

19 MİLYONU GEÇTİK

Türkiye’de birinci doz uygulanan kişi sayısı 11 milyon geçti. İkinci doz uygulanan kişi sayısı da 8 milyona yaklaştı. Toplamda aşı olanlar 19 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla ilgili şu rakamları paylaşmıştı: “Bu dönemde 65 yaş üstü aşılanan vatandaş oranı yüzde 76,4. Yani yüzde 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Sağlık çalışanlarında aşılama oranı ise yüzde 86.”