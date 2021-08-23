Haber: C. Kutay Aykan

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi. Böylece koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 317 bin 175 aşı uygulandı.

İlimiz Bolu’da ise koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 194 bin 394 kişi birinci doz, 159 bin 729 kişi ikinci doz aşısını oldu, böylece ilimizde toplamda 396 bin 6 kişiye aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadesini kullandı.