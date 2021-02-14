Aşı ile ilgili sorularınız için (275 30 43) 

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin olarak bir açıklamada İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’dan geldi. Demirkol açıklamasında, “Elhamdülillah. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği plan çerçevesinde aşı olmaya hak kazanan babam için randevumuzu aldık ve hastanemizde aşımızı olduk. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Aşı olma önceliği olan Bolu'daki tüm vatandaşlarımızı aşı olmaları için bekliyoruz. Aşı hizmetimiz saat 24.00'a kadar tüm sağlık tesislerimizde hafta sonu da dahil devam etmekte. Randevularınızı 182, Mhrs, E-nabız veya hastanelerimizden alabilirsiniz. Aşı sırası gelen tüm evde sağlık hastalarımız için Evde Sağlık Birimimizi veya 0374 275 30 43 no'lu Aşı Danışma Merkezimizi arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.