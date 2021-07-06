Aşı noktalarında aralıksız mesai

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, merkezde, ilçelerde, parklarda, piknik alanlarında, AVM’lerde, caddelerde, pazarlarda, terminallerde, kolaylıkla ulaşabileceğiniz her yerde vatandaşları aşı için bekliyor.

Aşı noktalarında aralıksız mesai

Haber: Okay Özcan

Sağlık ekipleri pandeminin başından bu yana aralıksız mesai yaptılar. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri, koronavirüsten kurtulmanın tek yolu olarak görünen aşı için aşılama noktalarında bekliyorlar. Ekipler, merkezde, ilçelerde, parklarda, piknik alanlarında, AVM’lerde, caddelerde, pazarlarda, terminallerde, kolaylıkla ulaşabileceğiniz her yerde sizleri aşı için bekliyor.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı, 1. doz, 2. doz veya 3. doz uygulaması için aşı noktalarımıza, hastanelerimize, aile hekimliklerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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