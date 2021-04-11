Aşı olanlar dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde Çin’den alınan Sinovac ve Almanya’dan alınan Biontech aşılarının uygulamaları devam ediyor. 11 Nisan itibariyle 19 milyona yaklaşan toplam aşının 10 milyon 900 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 7 milyon 500 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. Aşılama çalışmaları belirlenen öncelik gruplarına göre aralıksız sürdürülürken Antalya'da İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’den aşı olanlara dikkat çeken bir uyarı geldi. Hülür, koronavirüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra virüse yakalananların, 180 gün sonra sil baştan aşı olacağını bildirdi.

“KORONAYA YAKALANIRSA BAŞA DÖNÜLÜYOR”

Koronavirüs aşısının birinci dozu sonrası nadir de olsa pozitif olan vatandaşların olduğunu belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, böyle bir durumda aşılamanın ikinci doz safhasına geçilemediğini aktardı. Hülür, “Eğer ilk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlığımızın E-nabız üzerindeki sistemi, aşı için öncelikli grupta olunmadığı mesajını veriyor. Pozitif olanlara iyileşmenin olduğu 10 günden sonra 180 gün takvimi işletiyor. 180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor. Yani o kişi yeniden iki doz aşı olmak durumunda. Şu anda hakkı gelmiş 60 yaşında ama 1 ay önce pozitif olan bir kişiye de, aşı için öncelikli grupta olduğu ancak daha önce Covid-19 geçirdiği için aşı yapılamaz uyarısı geliyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 14:11