Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanlığının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan’ın konuya ilişkin görüşlerini söyledi.Aşılama henüz 15 milyonken yapılan çalışmada, birinci ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişiler araştırıldı.

Turan, konuyla ilgili “Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup kendisini yeterince koruyamadığı için koronavirüse yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor” bilgisini verdi.

20-65 YAŞIN HASTANEYE YATIŞLARINDA ARTIŞ VAR

Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise yaklaşık 2 bin 500. Bu kişilerin yoğun bakım ihtiyacı ise yok denecek kadar az olarak kayıtlara geçti. Aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyen Dr. Sema Kultufan Turan, “Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler. Çünkü hastaneye yatışlarda bu yaş grubunda artış var. Bulaşın önünü bir an önce almalıyız” dedi.