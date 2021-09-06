Aşı olmayanlara kötü haber

Haber: Okay Özcan

6 Eylül Pazartesi itibariyle, aşısız veya aşısı tamamlanmamış vatandaşlara şehirlerarası yolculuklarda PCR testi zorunluluğu başladı. İlk uygulamalar bugünden itibaren başladı. Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı. Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı. Bu uygulama bugünden itibaren 81 ilde yapılacak.