Aşı olmayanların dikkatine

Haber: Okay Özcan

Aşı olmayanlardan çeşitli durmalarda haftada 2 defa PCR testi istenecek olması PCR testi yapılan yerlerin merak edilmesine neden oldu. En çok Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu, konusu merak edildi. Peki, sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu?

PCR testi artık aşı olmayanlar için gerekli durumlarda mecburi oldu. Aşı olmayanlar ise PCR testinin nerelerde yapılacağını merak ederken Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu, merak edildi.

SAĞLIK OCAĞI PCR TESTİ YAPIYOR MU?

Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor. Buna göre ilimizde PCR testi yapılan yer de açıklanmış oldu.

İŞTE MERAK EDİLEN O YERİN ADRESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı bölümünde PCR testi yapılacak. İlimizde tek PCR testi yapılacak yer burası olacaktır.