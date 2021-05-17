Aşı sayısı 133 bini geçti

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama çalışmaları 15 Ocak itibariyle başladı. İlk etapta Çin’in Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşıları uygulanmaya başladı. Daha sonra Alman Biontech aşılarının gelmesi ile birlikte aşılamada vatandaşlara tercih imkanı sunuldu. Bir yandan yaşanan vaka artışları öte yandan alınan sıkı tedbir kararları gölgesinde devam eden aşılama çalışmalarına son olarak ise Rus menşeli Sputnik-V aşısı katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ülkemize ulaşan Sputnik-V aşısının gerekli güvenlik testlerinin ardından kullanıma sunulması bekleniyor.

BOLU’DA AŞI SAYISI 133 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde aşılama sayısı 26 milyona ulaştı. Toplam 25 milyon 860 binden fazla uygulanan aşıların 14 milyon 970 binden fazlası 1.doz olarak uygulanırken 10 milyon 890 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise aşılama sayısı 133 bini geçti. Toplam uygulanan 133 bin 300’den fazla aşının 74 bin 800’den fazlası 1. doz olarak uygulanırken 58 bin 500’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. Açıklanan son verilere göre ise ilimizde 2 doz aşı uygulaması gerçekleştirilen kişi sayısı toplam nüfusumuzun yüzde 18,5’ini oluşturdu.