Aşı zorunlu olmayacak

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından koronavirüs aşısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayından sonra istemeleri halinde Sinovac dahil pek çok aşıyı alabileceklerini belirten Bakan Fahrettin Koca Şubat ve Mart ayı dahil aşının teslim edilebilmesi gayreti içinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon aşıya erişebildiğini ve bundan sonrası için miktarı artırma çabası ve gayreti içinde olduklarını aktaran Bakan Koca ayrıca, "Pfizer'dan Nisan dahil olmak üzere ne kadar aşı verebilirlerse ilk günden itibaren talepte bulunduk. Nisan ayı sonrası verilebilecek aşının bizim için önemli olmadığını söyledik. Bununla ilgili bir rakam ifade ettiler ama biz bu rakamın artırılmasını istiyoruz çünkü bizim 3 aylık zaman diliminde 100 milyona yakın aşıya ihtiyacımız var. Ne kadar erken dönemde vatandaşımızı aşıyla buluşturabilirsek kitlesel bağışıklamayı o kadar erken dönemde yapıp başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

“KİTLESEL AŞILAMAYI YAYGIN YAPMA HEDEFİNDEYİZ”

Açıklamasında aşının zorunlu olmasını düşünmediklerini bildiren Koca, “Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Aşıyı, yapılan kişinin HES koduna işlemiş olacağız, e-Nabız'a işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek” diye konuştu.

"18 YAŞ ALTI VE HAMİLELER İÇİN DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Aşıya sağlık çalışanlardan başlanarak yapmaya başlayacaklarını, daha sonra kademeli 65 yaş üstü kronik hasta ve benzeri şekilde 4 basamağı ayırdıklarını anlatan Fahrettin Koca, "Bilim Kurulunca belirlenen önceliklere göre aşılama yapılacak. Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlarımız sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuz tarafından kaydedilecektir. Böyle test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı olan vatandaşlarımız da merkezi bir veri tabanından takip edilecektir. Hamileler için düşünülmüyor. 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Zannediyorum Haziran ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. O dönem 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek, sonuçlarla birlikte gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir" ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİLİK 50 MİLYON DOZ GELECEK”

Aşının 3-4 gün içerisinde ülkemize gelebileceğini bildiren Koca şunları söyledi: “Aşı geldikten sonra iki hafta Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun Laboratuvarlarında 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Güvenlik testi dediğimiz 2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz. Muhtemelen bu durumda Aralık sonu itibarıyla, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. İlk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon. 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde... Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.”