Aşıda sayı 147 bini geçti

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde 15 Ocak itibariyle başlatılan aşı uygulamasında adım adım yol katediliyor. 31 Mayıs itibariyle ülkemizde toplam uygulanan aşı sayısı 28 milyon 880 bini geçti. Toplam aşıların 16 milyon 520 binden fazlası 1.doz olarak uygulanırken 12 milyon 350 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı.

İLİMİZDE SAYI 147 BİNİ GEÇTİ

İlimiz Bolu’da ise İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hastanelerde koronavirüs aşıları geç saatlere kadar uygulanmaya devam ediyor. Ayrıca sağlık ekiplerince engelli bireylerin aşılanması için sahada çalışmalar özveriyle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı bilgilendirme sayfasında yer alan verilere göre ilimizde 31 Mayıs itibariyle uygulanan toplam aşı sayısı 147 bini aştı. Toplam uygulanan 147 bin 100’den fazla aşının 82 bin 900’den fazlası 1. doz olarak uygulanırken 64 bin 100’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.

“KOLLARI SIVIYORUZ”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ‘#kollarısıvıyoruz’ etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bakan Koca’nın paylaşımlarında yer verdiği videolarda koronavirüs aşısının güvenilir olduğu ve hafif yan etkilerinin bulunduğu mesajları yer alıyor. Koca ‘Tedbirler ve Aşıyla Covid-19’u Aşıyoruz’ sloganıyla aşı sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Ayrıca aşı tedariki için yapılan anlaşmalar sonrası Haziran ayında gelecek aşılarla uygulamanın hızlı bir ivme kazanması bekleniyor.