Aşıda yeni parti geldi

Haber: N. HalidAltundal

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptığı bildirildi.

Bu sevkiyatla CoronaVac aşısının, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Çin firması ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı belirtildi.

BOLU’DA SAYI 130 BİNİ AŞTI

Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında ilimiz Bolu’da yapılan toplam aşı sayısı 130 bini aştı. Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasında yer alan verilere göre ilimizde 12 Mayıs itibariyle yapılan toplam aşı sayısı 131 bin 100’den fazla. Toplam aşının 73 bin 600’den fazlası birinci doz olarak uygulanırken 57 bin 500’ü ise ikinci doz olarak uygulandı. Yeni parti aşıların da sisteme dahil edilmesi ile aşılama sayısının hızlı bir yükselişe geçmesi bekleniyor.