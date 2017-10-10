Haber: Aysun Beykoz

Olay, gece saatlerinde ilimiz Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir genç, kız arkadaşından ayrılmasının sonucu alkol alıp kendini sokağa attı. Alkollü genç, sokakta; “Bu hayat bu kadar acımasız olur mu? 4 Senemi verdim. Bana ne dedin. Ben başkasını seviyorum dedin. Olur mu? İlk defa aşık oldum, çok sevdim” diye dakikalarca bağırarak sokağı ayağa kaldırdı. Olayı camdan seyreden vatandaşlar cep telefonu kameraları ile genci çekerken, mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü genci kendisine zarar vermemesi adına gözaltına aldı.