Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, taksici ve şoförler ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda taksicilerin sıkıntılarını dinleyen Özcan, seçimden sonra hayata geçireceği projeler hakkında da bilgiler verdi. Yaklaşık 8 yıllık milletvekilliği sürecinde Bolu'nun tüm sorunlarını meclis kürsüsüne taşıdığını ifade eden Özcan "Milletvekilliği süreci fragmandı, asıl film belediye başkanlığı döneminde başlayacak. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından biri olmak istiyorum. Bunu da başaracağımı düşünüyorum. Başaracağıma inanmasam, Bolu'yu güzelleştireceğime inanmasam, esnafın hayatını kolaylaştıracağıma inanmasam emin olun milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı olmak istemezdim" dedi.

"DAYATMA DÖNEMİ SONA ERİYOR"

Geride kalan 15 yıllık süreçte esnafın zarar gördüğünü belirten Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "15 yıllık dönemde esnafımızın tamamı zarar gördü, mutlu olmadı. Hep dayatma ile karşılaştı. Sağlıklı bir şekilde sizinle istişare yapılmadı. İşte biz bu dönemi sonlandırıyoruz. Benim en büyük vaatlerimden bir tanesi istişare dönemini başlatacağız. Kiminle ilgili bir karar alınacaksa dayatma yapılmadan, istişare yapılarak karar alınacak. Bütün sivil toplum örgütleri ile esnaf odalarıyla, kurumlarla sürekli istişare içerisinde olacağız."