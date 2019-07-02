“Asıl gündemlerimize odaklanmak zorundayız”

Haber: Birol Ertunç

Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi(SP) Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, açıklamasına 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerine değinerek başladı. SP İl Başkanı Çetinkaya açıklamasında, “İstanbul’umuz herhangi bir şehir değildir. Hem manevi kökleriyle geçmişe uzanan, hem de dünyanın ve Türkiye'nin kalbi diyeceğimiz bir yere sahiptir. İstanbul’un birçok problemi var inşallah bu problemler çözülür. Ekrem Bey adil bir yönetim sergiler ve örnek bir belediyecilik sağlar. İstanbul'da ilçe seçimleri iptal edilmedi ama büyükşehir seçimleri iktidarın menfaatine olmadığı için iptal edildi. Dünyada aynı zarfta 4 pusulanın olduğu birinin iptal olduğu bir seçim yok. Fakat iktidar partisinin menfaatine gelmediği için büyükşehir iptal edildi diğerleri iptal edilmedi. 20 liralık bir banknotun 5 lirası sahte geri kalanı gerçek demek bunu en iyi şekilde ifade ediyor” dedi.

“BU SİSTEM YÜRÜMÜYOR”

Seçim sonuçlarının karşımıza yeni bir Türkiye tablosu çıkardığını belirten Çetinkaya ayrıca, “İstanbul seçimlerinde fark 16 binden 800 bine çıktı. Burada halkın tepkisini kardeşane bir şekilde yorumlayarak cumhurbaşkanına çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar seçimleri parti olarak AK Parti kazanmamıştı. Cumhurbaşkanı seçimleri hep kendi ismiyle kazanmıştı. Bugün de İstanbul seçimini AK Parti kaybetmedi, Cumhurbaşkanı kendisi kaybetti. Bu seçimde ilk defa vatandaş Cumhurbaşkanı'na hayır dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği görmeden politikalarını düzene sokması mümkün değil. İlk yapılması gereken iş sistemin değişmesidir. Israrla söylüyoruz bu sistem yürümüyor. Sayın Cumhurbaşkanı etrafında kendisinde yanlışlarını söylemeyenlere itibar etmemeli. Yalakalar kimseye fayda vermiyor. Çevresinde yola çıktığı kimse kalmadı. Şuan devlet 1 kişiye bağlı olarak yönetiliyor, bütün kararları bir kişi alıyor” ifadelerini kullandı.

“KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİNİN ORTADAN KALKMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Açıklamasının devamında seçmenin üzerindeki büyünün bozulduğunu söyleyen Çetinkaya, “Artık bu gidiş dikiş tutmaz. Bu sebeple bunun idrak edilmesi lazım Sn. Cumhurbaşkanı tarafından. Bundan sonra açık bir şekilde görülüyor ki, gerilim ve kutuplaşma siyaseti bu ülkede kazandırmayacaktır. Toplum gerilimden, gayri ahlaki davranışlardan, adaletsizlikten bıkmış durumdadır. Vatandaş bu seçimlerde ben sizin söylediğinize itibar etmiyorum dedi. Biz bu kutuplaştırma siyasetinin ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. Kamplaşmanın yerini kucaklaşmaya bırakması elzem bir hal almıştır. Gerilim ve kutuplaşmadan beslenen siyaset ülkemize açık bir şekilde zarar vermektedir. Şimdi düne kadar söylenmeyen sözler ortaya atıldı terör örgütü lideri tarafından. AK Parti’yi destekleyen MHP bile tavır değiştirdi bu durum karşısında. Bugün ya da parlamenter sisteme dönülecek ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi şeffaflaştırılacak. Siz Türkiye'yi tek adama getireceksiniz, belediyeye gelince yetkiyi meclise vereceksiniz. Bu nasıl ters mantıktır. İstanbul seçimlerinin bu manada ortaya koyduğu en büyük ders kanaatimizce budur” dedi.

“ASIL GÜNDEMLERİMİZE ODAKLANMAK ZORUNDAYIZ”

Seçimlerin geride kaldığını belirten Çetinkaya açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “İnşallah Meclis daha verimli bir çalışma ortamına girer. 2023'e güçlü bir ülke olarak girmek istiyorsak, önce barışı güçlendirmek zorundayız. Milletimiz ve ülkemiz ardı ardına gelen seçimlerle ciddi manada yıpranmış bulunmaktadır. Bundan sonra önümüzde 2023 yılına kadar seçim görünmemektedir. Şimdi bizim üzerimize düşen 2023 yılına kadar bu ülke için ne yapabiliriz, sorunlarımızı nasıl çözeriz oturup bunu konuşmak ve çözüm yolları bulmaktır. Çok acil bir şekilde asıl gündemlerimize odaklanmak zorundayız.”

“EKONOMİ ALARM VERİYOR”

SP İl Başkanı açıklamasında ekonomiyle alakalı konulara da değinerek, “Bugün içinde bulunduğumuz en önemli sorunlardan birisi karşı karşıya olduğumuz ekonomik krizdir. İşsizlik %14.1 ile toplam 4 milyon 444 bin kişiye ulaştı. Bugün her 4 gençten birisi işsiz eğer böyle giderse 4 gençten 1’i zor iş bulacak! İğneden ipliğe temel ürünlerin çoğuna zam geliyor, çarşı pazarda hissedilen enflasyon %60 civarında. Bu hafta zam gelen bazı ürünleri zikretmek istiyorum; Çay’a %15, Şeker’e %16, Mazot’a 22 kuruş zam geldi. Bu tablo çok açık bir şekilde ekonomimizin alarm verdiğini gösteriyor. Biran önce içinde bulunduğumuz bu krizden çıkmanın yolları aranmalıdır. Ekonominin başına ekonomiyi bilen birisini getirmezse ekonomi ayağa kalkmaz. Biz her zaman diyoruz, yatırım öncelenir israf önlenirse bu krizi aşmamız mümkün olacaktır. Köprüler yollarla, yolsuzluk israfla ekonomi yükselmez. Bunlarla itibarımız yükseliyor derseniz itibarınız yerle bir olur” ifadelerini kullandı.

“BOLU’YA BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN”

Çetinkaya açıklamasının sonunda ise geçen haftalarda ilimizde yaşanan sel felaketiyle ilgili şunları söyledi: “Bolu’da yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzmüştür. Tek sevindiğimiz nokta can ve mal kaybının olmamasıdır. Yaşanan bu sel felaketi bir daha göstermiştir ki doğanın ekolojik dengesinin bozulmasının bu nedenli felaketlerin çoğalacağının kanıtıdır. Yetkililer bir önce bu konularla ilgili tedbir alıp,dere yataklarını ıslah etmeli,iskan alanlarını yeniden gözden geçirmeli ve doğanın genel yapısını bozacak projelere izin verilmemelidir. Bolu’ya tekrardan büyük geçmiş olsun.”