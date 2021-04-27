Haber: Ceylan Beykoz

Eğitimiş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Amerika Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylara ilişkin yaptığı açıklamada tepki gösterdi. Erkan Korkmaz konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Korkmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları ‘soykırım’ olarak nitelemesini şiddetle kınıyoruz. Emperyalizm, Birinci dünya paylaşım savaşı sırasında o zamana kadar ‘Sadıka-i Millet’ diye adlandırılan Ermeni halkını kışkırtarak yarattığı vahşeti görmezden gelerek Türk ulusunu hiç de hak etmediği bir töhmetin altında bırakmaktadır. Emperyalist güçler, aslında tarihte neler yaşandığını pekâlâ bilmektedirler. Burada asıl hedef ‘Tam Bağımsız Türkiye’dir. Halkımızın samimi iradesi her zaman ortadadır. Bu irade sonucu, Türkiye Cumhuriyeti, kendi arşivlerini açmış, muhataplarına defalarca konuyla ilgili uluslararası meşruiyete sahip, tarafsız bir tarih komisyonu kurulması isteğini iletmiş ve tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti’nin bu komisyonun ulaşacağı bilimsel gerçekleri kabul edeceğini ilan etmiştir. Ne var ki bu ısrarlı istek her defasında muhatapları tarafından reddedilmiştir. Türkiye, Osmanlı’nın bütün arşivlerini herkese açtığı halde, iddia sahibi olan Ermenistan arşivlerini gizlemektedir. Oysa çok küçük bir araştırmayla tarihte neler yaşandığı çok net bir biçimde ortaya çıkacak ve halklar arasına husumet tohumları ekmeye dönük çirkin siyasi tezgâh sona erecektir.

Biden’ın ortaya koyduğu bu sorumsuz tutum, Türkiye, Amerika ve Ermeni halkları arasına kalıcı husumetlerin doğmasına da neden olacaktır. Daha yakın tarihte Ortadoğu'daki birçok ülkeye ‘demokrasi götürmek’ adı altında tabur tabur işgal ve ölüm götüren emperyalist bir devletin başındaki şahsın, her şeyden önce kendi ülkesinin karanlık tarihiyle yüzleşmesi gerekmektedir. Kuruluşu dahi kıtadaki yerlilerin kanıyla gerçekleşen, insanların hâlâ ten rengine göre sokak ortasında kurşunlara hedef olduğu bir ülkenin, insanlık dışı olayları görmek için gözünü başka topraklara çevirmesine gerek yoktur. Altını tekrar çiziyoruz ki Biden'ın ‘soykırım’ çıkışı tarihsel gerçeklerden değil, ABD senatosundaki lobilerin baskılarından ve AKP'nin hatalı dış politikalarından filizlenmiştir. Bu bağlamda son zamanlarda Türkiye aleyhine alınan kararlar ve yapılan açıklamalar, AKP iktidarının yanlış dış politikalarının ülkemizi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir.

1915’te 1. Dünya Savaşı koşullarında yaşananlar bir soykırım değildir. AİHM’in kararı da bunu doğrular niteliktedir. Tarihi gerçekler ancak tarihçilerin yapacağı nesnel ve şaibeden uzak bilimsel araştırmalar eşliğinde ortaya çıkacaktır. Tarihi gerçeklerin siyasi kaygıların egemen olduğu parlamentolarda parmak hesabıyla değiştirilebilmesi mümkün değildir. Eğitim-İş olarak ülkemizi zan altında bırakan bu talihsiz açıklamayı bir kez daha kınıyoruz.”