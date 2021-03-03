“Asıl müjde 60 bin atama yapmaktır”

Haber: N. Halid Altundal

Ataması yapılmayan öğretmenler Türk Eğitim Sen Bolu Şubesini ziyaret etti. Şubat ayında 20 bin atamanın yetersiz olduğunu söyleyen öğretmenler, ek atama yapılması için Türk Eğitim Sen’den destek istedi. İllerde eş zamanlı olarak basın açıklama yapacaklarını söyleyen ataması yapılmayan öğretmenler, Şube Başkanı Erhan Bayram’ın desteğini istediler. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Erhan Bayram, “Öncelikle ziyaretleri ve mesleğe başlama konusunda hassasiyet göstererek yüz binlerce meslektaşımıza öncülük eden atanamayan öğretmenlere teşekkür ederim” dedi.

“HİÇ KİMSE ÖĞRETMEN FAZLALIĞINDAN SÖZ EDEMEZ”

Bayram 500 bini aşkın eğitim fakültesi mezunu öğretmenin atama beklediğini belirterek, “20 bin atama sayısının çok yetersizdir. Öğretmen olmak için yıllarca dirsek çürüten, imkânsızlıklar içinde okulunu bitiren meslektaşlarımız mezun oldular ama önlerine çıkan yığınla engeli aşmak için hâlâ mücadele ortaya koyuyorlar. Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sorunları kangrene dönüştü acil çözüm bekliyorlar. Sayıştay'ın 2019 MEB Denetim Raporu'nda öğretmen ihtiyacı 138 bin 393 olarak belirtildi. Buna karşın norm kadro fazlası öğretmen sayısı 45 bin 141 olarak tespit edildi. 81 bin ücretli öğretmenin görev yaptığı bir ülkede hiç kimse öğretmen fazlalığından söz edemez” ifadelerini kullandı.

“ASIL MÜJDE 60 BİN ATAMA YAPMAKTIR”

“Kimileri ataması yapılmadığı için zorunlu olarak farklı mesleklere yöneliyor” diyen Bayram ayrıca, “Polis olmak için, mağazada tezgahtar olmak için ya da ailesinin tarlasında rençber olmak için eğitim fakültesi diplomasına gerek yok. Dolayısıyla; Eğitim fakültesi mezunları pek tabii ki ÖĞRETMEN olarak istihdam edilmek zorundadır. 500 bin mezunun birikmiş olmasının sorumlusu asla gençlerimiz değildir. Bu tablonun mesulü; yıllardır plansız-programsız şekilde, yerel/siyasi kaygı ve beklentilerle eğitim fakültesi açan, fakülte kontenjanlarını da yine buna göre belirleyenlerdir. 20 bin öğretmene atama müjdesi diye kamuoyunda duyurmak atama bekleyen genç meslektaşlarımızla alay etmektir. Şöyle ki; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında sadece İstanbul’da çalıştırılan ücretli öğretmen sayısı 21 bin idi. 2021 yılı için açıklanan 20 bin atama yalnızca İstanbul'a yetebilecektir. Yapılacak olan 20 bin atamanın bırakın öğretmen ihtiyacını gidermeyi bu yıl emekli olan meslektaşlarımızın oluşturduğu boşluğu bile doldurmayacağı görülmelidir. Asıl Müjde 60 bin atama yapmaktır. Kaldı ki, yüz yüze eğitimin sağlıklı yürütülmesi için daha fazla öğretmen ataması yapılmalıdır” dedi.