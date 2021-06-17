Aşılama 190 bini geçti

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde koronavirüs aşılama çalışmalarına hız verildi. Ülkemizde 17 Haziran saat 11.28’e kadar toplam 37.664.106doz aşı yapıldı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 23.585.232, 2. doz olanların sayısı ise 14.078.874olarak açıklandı.Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol yönetim ekibi ve hastane yöneticileri ile birlikte COVID-19 Aşı Uygulama Alanlarını ziyaret ettiler.İl Sağlık Müdürü Demirkol ve ekibi, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ve aşı olma hassasiyetini gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

190 BİNİ GEÇTİ

İlimizde 17 Haziran saat 11.28’e kadar ise toplam 192.545 doz aşı yapıldı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 120.412, 2. doz olanların sayısı ise 72.133 kişi olarak açıklandı.