Aşılama etkisini gösterdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz hafta vaka sayısında en çok düşüş gösteren yer ilimiz olmuştu.Bu haftada vaka sayılarındaki azalış devam etti. Bolu’da vaka sayısı 74,65’den 60,67’ye geriledi. İlimizde kurulan aşı noktaları da vaka sayılarındaki düşüşte etkili oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Bolu'da 26 Haziran-2 Temmuz'da vaka sayısı 60,67 olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu’da 74,65; Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.