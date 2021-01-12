Aşılama kampanyası başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini yine koronavirüs salgını oluşturdu. Toplantıda salgın kısıtlamaları ve aşılama çalışmaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardık. Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli ölçüde hafifledi. Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor” dedi.

“SALGIN KISITLAMALARINI KADEMELİ OLARAK AZALTACAĞIZ”

Erdoğan açıklamasında kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği konusuna da açıklık getirdi. Erdoğan, “Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır” diye konuştu.

AŞILAMA BAŞLIYOR

Açıklamasında aşı çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Türkiye, dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte, uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Hâlihazırda Çin menşeili bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon toz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeili bir aşıyla ilgili anlaşmamızı da yaptık, ama görüşmeler devam ediyor, nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeili aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre Perşembe veya Cuma bu kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.